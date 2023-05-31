"ميسي بغداد" في ثلاثة مهرجانات سينمائية من بينها شنغهاي

أربيل (كوردستان24)- يشارك فيلم "ميسي بغداد" في ثلاثة مهرجانات سينمائية أهمها الدورة الخامس والعشرون من مهرجان شنغهاي السينمائي وترشح لثلاث جوائز.

وتم ترشيح "ميسي بغداد" لجائزة "Media Choice" لأفضل فيلم وأفضل مخرج واختيار الجمهور.

وسيعقد مهرجان شنغهاي السينمائي الدولي، أحد أهم المهرجانات السينمائية في آسيا، في الفترة من 9 إلى 18 يونيو 2023 في شنغهاي، الصين.

كما يشارك "ميسي بغداد" في أحد أقدم المهرجانات السينمائية في العالم، وهو مهرجان زلينا السينمائي الدولي؛ في دورتها الثالث والستين، والذي يركز على صانعي الأفلام الشباب وأعمالهم، والذي سيعقد في الفترة من 1 إلى 7 يونيو 2023 في جمهورية التشيك.

بالإضافة إلى المهرجانين، من المقرر أن يشارك الفيلم في قسم المسابقة بمهرجان فيلموس زيجموند السينمائي الدولي، الذي سيعقد في الفترة من 24 إلى 28 نوفمبر 2023 في المجر.

من جهة اخری سيعرض الفيلم، الذي سبق إنتاجه كفيلم قصير وحصل على أكثر من 60 جائزة، في دور العرض في هولندا يوم 5 يوليو المقبل، وسيعرض في لبنان والسعودية والإمارات، وسيعرض ایضا في المسارح الصينية في يوليو المقبل عن طریق "Wingsite".

وقال سهيم عمر خليفة: "لقد انتشرت أفلامي السابقة باستمرار في جميع أنحاء آسيا، لذلك أنا سعيد جدًا بتقديم فيلمي في أكبر مهرجان سينمائي في الصين. آمل أن يكون ذلك بداية رائعة أخرى للوصول إلى الجمهور الآسيوي الکبیر".

وكان العرض الأول للفيلم الطويل "ميسي بغداد" في قسم المسابقة الرئيسية لمهرجان أوستند السينمائي الدولي الخامس عشر في بلجيكا، والذي أقيم في الفترة من 27 ديسمبر إلى 4 فبراير 2023 في مدينة أوستند الساحلية ببلجيكا.

وفريق العمل التقني للفیلم هم من اقلیم کوردستان، بلجیکا و هولندا، ویشارك الممثلون حسین حسن، زهرا غندور، اثیر عادل وعادل عبدالرحمن دور البطولة.

والفیلم من انتاج هیندریك فیرتە عن طریق شرکة ای تیم برودکشن من بلجیکا، محمد اکتاش عن طریق شرکة میتوس فیلم من المانیا وکل من هولندا واقلیم کردستان یشارکون في انتاجها.

وسیتم توزیع الفیلم من قبل اقوی شرکة توزیع الافلام في اوروبا وهي شرکة وایلد بونتش.

أحمد محمد، الممثل الرئيسي للفيلم، طفل معاق من مدینة الرمادية العراقیة، التقى بنجمي العالم لکرة لاقدم ليونيل ميسي وكيليان مبابي في 19 مارس 2023، في ملعب في باريس، فرنسا.