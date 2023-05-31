من سجنه.. دميرتاش يعلن اعتزاله العمل السياسي

أربيل (كوردستان24)- أعلن السياسي الكوردي البارز صلاح الدين دميرتاش، من سجنه في أدرنة اليوم الأربعاء 31 مايو/ايار 2023، أنه سيعتزل السياسة النشطة.

ونشر دميرتاش عبر موقع تويتر من سجنه في ولاية أدرنة غربي البلاد: "اعتزلت السياسة النشطة في هذه المرحلة".

ويقبع دميرتاش، الذي ترشح للرئاسة من قبل ضد الرئيس رجب طيب أردوغان في السجن منذ 2016، رغم أمر المحاكم المحلية ومحكمة حقوق الإنسان الأوروبية بالإفراج عنه.

كما اعتذر عن "عدم انتهاج سياسة جديرة" بشعبه، وتعهد بالعمل بأسلوب أفضل للتعلم من الانتقادات الموجهة ضده.

وجاءت تصريحات دميرتاش بعد ساعات من انتقاده لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للكورد، الذي كان يشارك في رئاسته، بسبب غياب استراتيجية فعالة في الانتخابات.

وهزم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان مرشح المعارضة المشترك كمال كليجدار أوغلو، الذي أيده حزب الشعوب الديمقراطي أيضا، في جولة الإعادة يوم الأحد الماضي.