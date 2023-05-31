عرفان عبد العزيز: ينبغي على الكورد معالجة مشكلاتهم داخلياً وعدم أخذها إلى بغداد

أربيل (كوردستان 24)- أكد المرشد العام للحركة الإسلامية الكوردستانية عرفان عبد العزيز، اليوم الأربعاء، أنه ينبغي على الكورد معالجة مشكلاتهم داخلياً وعدم أخذها إلى بغداد، مشدداً في الوقت نفسه على أنه من واجب كل فرد كوردي الحفاظ على كيان إقليم كوردستان.

وقال عرفان عبد العزيز في مقابلة مع كوردستان 24، "تَشَكل العراق بعد عام 2003، بالشكل الذي لا ينبغي لأي مكون أن يهمل أو يتجاوز المكون الآخر، لكن ما يُرى هو عكس ذلك تماماً، وهناك محاولات دائمة لخلق المشاكل بين المكونات".

وأضاف أن "هناك خلافات بين الأطراف السياسية الشيعية التي شكلت الحكومة العراقية، والسنة كذلك بينهم خلافات، كما أن البيت الكوردي مُنقسم".

وأوضح أن "الأحزاب الحاكمة في العراق ليست مستثناة من تنفيذ برامجها ضد إقليم كوردستان، كما أنها ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها قرارات ضد الإقليم".

وأشار إلى أنه "لا ينبغي أن نأخذ مشاكلنا إلى بغداد، بل يجب أن نعالجها فيما بيننا، وذلك لكي لا يتدخل أي طرف خارجي في مشاكلنا الداخلية، ولا نفقد سيادتنا".

وتابع "من واجب وسائل الإعلام أن تظهر التهديدات التي يواجهها كيان إقليم كوردستان"، مشدداً على أنه "ينبغي أن نحمي كيان إقليم كوردستان ونفديه بأرواحنا".

وكانت اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي، صوتت الخميس، على بنود الموازنة العامة لسنة 2023، بعد إجراء التعديل على المادتين 13 و14 المتعلقتين بإقليم كوردستان.

في غضون ذلك، أكدت حكومة إقليم كوردستان أن التغييرات التي أدخلها بعض أعضاء اللجنة المالية بمشروع قانون الموازنة "غير دستورية وتتنافى بوضوح مع الاتفاق الموقّع" بين أربيل وبغداد.

وقالت في بيان لها، يوم الجمعة، "تشكّل التغييرات مخالفة لمبادئ اتفاق حكومة إدارة الدولة وتتناقض مع جوهر المنهاج الوزاري الذي صوّت عليه مجلس النواب".

من جانبه، قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، إن "التغييرات التي أُدخلت على حصة إقليم كوردستان في الموازنة الاتحادية، تعد خيانة وظلماً ومؤامرة حيكت ضد إقليم كوردستان، لكننا سنواجه هذا التآمر بكل السبل، ولن ندعه يمضي".

وأضاف رئيس الحكومة "من المؤسف وجود أيادٍ داخلية مشاركة في هذه المؤامرة، والأسوأ من ذلك، أنهم يعدّون تقليص صلاحيات إقليم كوردستان نجاحاً لهم، لكننا نطمئنكم بأن هذه ليست سوى محاولة يائسة، ولن تنجح".