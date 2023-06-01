سیاسة

القوات الأمنية تطيح بأربعة اشخاص خطيرين في الأنبار ونينوى

author_image سوار أحمد
العراق القوات الامنية اعتقال ارهابيين

أربيل (كوردستان24)-اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية يوم الأربعاء، عن الاطاحة  بأربعة إرهابيين خطيرين في الانبار ونينوى.

وأفادت المديرية في بيان، انه "بعمليات نوعية واستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لقسم وشعب قيادة عمليات نينوى والفرق الخامسة والخامسة عشر والسادسة عشر التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض، تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظات ذاتها، أسفرت عن إلقاء القبض على (4) إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 ارهاب في قضاء الرطبة وناحية العياضية ومنطقة الجدعة وسيطرة دوميز".

واضافت انه "تم تسليمهم إلى جهات الطلب ميدانياً وأصولياً".

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