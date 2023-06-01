رئيس إقليم كوردستان يهنئ الاتحاد الوطني الكوردستاني في ذكرى تأسيسه

أربيل (كوردستان 24 ) -أجرى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، بمناسبة ذكرى مرور 48 عاماً على تأسيس الحزب.، وباركهم والمجلس الأعلى للسياسات والمصالح والمكتب السياسي وجميع أعضاء وجماهير الاتحاد الوطني الكوردستاني بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لتأسيس الاتحاد الوطني آملاً لهم الموفقية والنجاح.

وبهذه المناسبة، وإلى جانب الإشارة إلى كفاح وتاريخ الاتحاد الوطني ذكّر أستذكر نيجيرفان بارزاني مكانة ودور المرحوم فخامة الرئيس مام جلال، وعبر عن أمله في أن تحفز هذه الذكرى وتشجع على الوئام والتلاحم ووحدة صف الأطراف السياسية، خاصة الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني.

من جانبه ، أعرب رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني باسمه وقيادة الاتحاد الوطني الكوردستاني عن امتنانه للتهاني والتواصل مع رئيس إقليم كوردستان ، متمنياً له التوفيق.