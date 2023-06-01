إدارة الدولة : تمرير الموازنة دون الاتفاق مع الديمقراطي الكوردستاني سوف يحدث شرخاً بالعملية السياسية

أربيل (كوردستان 24 ) - أكد المتحدث باسم ائتلاف ‹النصر› سلام الزبيدي، اليوم الأربعاء، أن اجتماع ائتلاف ‹إدارة الدولة› الذي انعقد في منزل وزير الخارجية فؤاد حسين في العاصمة العراقية بغداد قد تضمن الاتفاق على «إذابة الخلافات».

وأوضح الزبيدي في تصريحات صحافية تابعتها كوردستان 24 ، أن «اللجنة المالية النيابية قد أعطت إشارة إلى مجلس النواب بإمكانية عقد جلسة اليوم الأربعاء لتمرير الموازنة، ولكن ائتلاف ‹إدارة الدولة› يرى بأن تمرير الموازنة دون الاتفاق مع الإخوة في الحزب الديمقراطي الكوردستاني من الممكن أن يحدث شرخاً في العملية السياسية والاتفاق السياسي».

مبيناً بأن «الاجتماعات سوف تستمر وبشكل مكثف بهدف الاتفاق وتمرير الموازنة بأقرب وقت ممكن، وهناك أجواء إيجابية لتحقيق هذا الهدف».