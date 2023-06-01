إقليم كوردستان يعلن إيواء قرابة 3000 طفل يتيم جراء الحرب ضد تنظيم داعش

أربيل (كوردستان 24 ) - أعلن منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان ديندار زيباري، اليوم الخميس، أن الإقليم استقبل قرابة 3000 طفل يتيم ممن قُتل أحد والديه أو كلاهما خلال اجتياح تنظيم داعش مناطق متنازع عليها بين أربيل وبغداد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في مدينة أربيل بمناسبة اليوم الدولي لحماية الطفل المصادف الأول من حزيران/يونيو، وحضره مراسل كوردستان 24 .

وقال زيباري خلال المؤتمر، إن هناك مسألة مهمة وهي تتعلق بديانة أطفال عناصر تنظيم داعش الذين ولدوا من أم من ديانة أخرى حيث توجد توصيات دولية بهذا الشأن، ونحن ملتزمون بها، لكن هذا الأمر يقع ضمن سلطة الحكومة الاتحادية.

ودعا إلى ضرورة إصدار هويات شخصية لأولئك الأطفال، ومعرفة من هو المربي لهم، وعدم إجبارهم على اتباع الدين الاسلامي،واصفا هذا الملف بأنه "معقد جدا وهو قانوني إلى حد ما، ولكن يحتاج إلى قرار سياسي بالنسبة للعراق".

بالنسبة لإقليم كوردستان قال زيباري إن السلطات فيه تمكنت خلال المواجهة العسكرية ضد تنظيم داعش من إيواء أكثر من 6417 شخصا فروا من قبضة التنظيم المتشدد مع تحرير 3562 شخصا.

وأوضح أن من بين الذين فروا والمحررين 2745 طفلا يتيما ممن فقدوا أحد الوالدين أو كلاهما بسبب الهجوم الذي شنه التنظيم المتشدد على المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور وما تُعرف بالمناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد مع سقوط قرابة 5000 ضحية وجميعهم كانوا أصحاب أسر ولديهم اطفال، مؤكدا ان هذه الملفات الساخنة ماتزال عالقة.

وحول عملية إعادة المتسربين من المدارس التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم في إقليم كوردستان فقد تمت إعادة 13 ألف تلميذ إلى صفوف التعليم مع مباشرة أكثر من 160 الف تلميذ الدراسة في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2021 - 2022.