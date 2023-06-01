النفط الاتحادية تعلن عن الاحصائية الاولية لصادرات شهر أيار

أربيل (كوردستان24)- اعلنت وزارة النفط اليوم الخميس، مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر أيار الماضي، حسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو".

وذكرت الوزارة في بيان، ان "مجموع كمية الصادرات من النفط الخام 102 مليونا 463 الفا و387 برميلاً، بإيرادات بلغت 7.306 مليار دولار".

وأشارت الى ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر أيار الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 102 مليون و206 آلاف و413 برميلا" .

وأكدت ان "معدل الكميات اليومية المصدرة بلغت 3 مليون و305 آلاف برميل في اليوم"، مبينة أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من 71.30 دولاراً".