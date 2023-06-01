سیاسة

فؤاد حسين يجتمع مع رئيس المحكمة الاتحادية العليا

author_image سوار أحمد
العراق المحكمة الاتحادية فؤاد حسين

أربيل (كوردستان24)- بحث وزير الخارجية الاتحادية فؤاد حسين ورئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود العميري ، اليوم الخميس، تطوير العلاقات الدستورية بين المحكمة الاتحادية والمحاكم والمجالس الدستورية العربية والعالمية.

وذكر بيان للمحكمة الاتحادية، أن "رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود العميري، استقبل اليوم وزير الخارجية فؤاد حسين".

واضاف انه "تم اثناء اللقاء، التباحث في تطوير العلاقات الدستورية بين المحكمة الاتحادية العليا والمحاكم والمجالس الدستورية العربية والعالمية، من أجل ترسيخ مبادئ الديمقراطية في ضوء الأُطر الانسانية الدولية، وبما يؤدي الى الحفاظ على الحقوق والحريات المدنية والسياسية، لضمان مشاركة جميع المواطنين رجالاً ونساءٍ في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح لترسيخ مبدأ سيادة القانون وتطبيق التداول السلمي للسلطة".

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