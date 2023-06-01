اقتصاد

حكومة كوردستان تعلن تراجعا مؤقتا بمعدل انتاج الكهرباء

author_image سوار أحمد
کوردستان حكومة اقليم كوردستان الكهرباء

أربيل (كوردستان24)- أعلنت حكومة إقليم كوردستان اليوم الخميس، 01 حزيران 2023، فقدان 600 ميغاواط من معدل انتاج الطاقة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وذكرت الحكومة في تدوينة نشرتها عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك "فقدان 600 ميغاواط من معدل انتاج الطاقة خلال الساعات القليلة المقبلة".

وأضافت حكومة الإقليم في التدوينة، "لمدة 29 ساعة، سينخفض ما مقداره 600 ميغاواط من قدرة إنتاج الكهرباء".

ونقلت الحكومة عن وزارة الكهرباء قولها، إنها تبذل الجهود للتقليل من تأثير النقص الحاصل على ساعات إمداد الطاقة.

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