أربيل تعلق بشأن تسجيل 150 حالة إصابة بالحمى النزفية

أربيل (كوردستان24)- نفت المديرية العام لمديرية صحة أربيل اليوم الخميس، أنباء تفيد بتسجيل 150 حالة إصابة بالحمى النزفية في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان، أن "الأخبار التي تتحدث عن تسجيل 150 حالة إصابة بالحمى النزفية بعيدة عن الحقيقة".

واشارت إلى أن "هذه الحالات تخص محافظات وسط وجنوب العراق ولا علاقة لها بمحافظة أربيل".

وأكد البيان، أن "محافظة أربيل سجلت حتى الآن حالتين بالحمى النزفية".

وأعلن وزير الصحة في إقليم كوردستان سامان برزنجي يوم الأربعاء، تسجيل حالتي وفاة بالحمى النزفية حتى الآن.