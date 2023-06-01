الأعرجي وسفير التشيك يبحثان التعاون في مجال مكافحة الإرهاب

أربيل (كوردستان 24)- بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، وسفير التشيك لدى العراق بيتر شتيبانيك، اليوم الخميس، التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي في بيان تلقته مؤسسة كوردستان 24، إن "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه اليوم، سفير جمهورية التشيك في بغداد بيتر شتيبانيك".

وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء، بحث تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين البلدين، وسبل تطويرها، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، فضلاً عن بحث استمرار الشراكة والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب".

وأكد الأعرجي للسفير التشيكي، أن "العالم يمر بمتغيرات كثيرة، ويبقى الأمن هو الهاجس المشترك للدول"، لافتاً إلى أن "داعش مازال يُشكّل خطراً، وعلى العالم محاربة الفكر المتطرف وتجفيف منابع الإرهاب الإعلامية والمالية والبشرية".

وذكر الأعرجي، أن "ثمة خطر حقيقي آخر بدأ يتفشى في المنطقة هو خطر المخدرات"، مبيناً أن "الحكومة العراقية تبذل جهوداً كبيرة للسيطرة على الحدود، والقبض على تجار المخدرات".

وبين الأعرجي، أن "المشهد السياسي في العراق مستقر، وأن الفرصة متاحة لدخول الشركات التشيكية"، موضحاً أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني أكد على أهمية دعوة الشركات التشيكية للعمل في العراق".

وشدد "على أهمية الضغط باتجاه إيقاف الحرب الروسية الأوكرانية، لأنها سببت ضرراً على الجميع، ولابد من جهود دولية حقيقية لإنهاء هذا النزاع وتجنيب المنطقة والعالم آثار الحرب والخراب".

من جانبه ثمّن السفير التشيكي "جهود العراق ودوره في التقارب بين إيران والسعودية"، مشيراً إلى أن "هذا التفاهم سيجلب السلام إلى المنطقة".

ونقل السفير التشيكي دعوة للأعرجي، من قبل مستشار الأمن الوطني التشيكي لزيارة براغ.