سیاسة

مكافحة الإرهاب في كوردستان: إصابة اثنين من وحدات حماية سنجار في استهداف تركي للقضاء

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مشاهد للمقر الذي تعرض لقصف طائرة مسيرة تركية
مشاهد للمقر الذي تعرض لقصف طائرة مسيرة تركية
کوردستان سنجار طائرة مسيرة تركية وحدات حماية سنجار

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، اليوم الخميس، أن طائرة مسيرة تركية قصفت مقراً تابعاً لوحدات حماية سنجار في مركز قضاء سنجار، مما أدى إلى إصابة اثنين من مسلحي الوحدات.

وقالت المديرية في بيان نشرته عبر صفحتها على الفيسبوك، "بحسب معلومات حصلت عليها مديرية مكافحة الإرهاب في كوردستان، اليوم الخميس 1 حزيران 2023، الساعة 15:20، استهدفت طائرة مسيرة تركية مقراً تابعاً لوحدات حماية سنجار في مركز قضاء سنجار، مما أدى إلى إصابة اثنين من مسلحي" الوحدات.

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