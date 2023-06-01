سیاسة

التحالف الدولي يجدد دعمه العسكري لقوات البيشمركة

وأكد أن "وفد التحالف الدولي عبّر عن سعادته بالإصلاحات التي جرت مؤخراً في مفاصل وزارة البيشمركة".
author_image أحمد حاجي
کوردستان التحالف الدولي قوات البيشمركة وزارة البيشمركة إصلاح البيشمركة

أربيل (كوردستان 24)- زار وفد من التحالف الدولي مقر وزارة البيشمركة، يوم الأربعاء، وجدد دعمه ومساندته العسكرية لقوات البيشمركة.

وذكرت وزارة البيشمركة في بيان تلقته مؤسسة كوردستان، أن وفداً من التحالف الدولي برئاسة المستشار العسكري للتحالف الدولي الكولونيل باس، زار يوم الأربعاء 31 أيار 2023، مقر وزارة البيشمركة، وكان في استقبال الوفد مسؤول مركز العمليات في وزارة البيشمركة اللواء الركن يوسف مامك، ومدير العمليات العسكرية، فضلاً عن مدير الاتصالات.

وأضاف البيان أن "اللقاء عقد في وزارة البيشمركة، وجرى فيه التباحث حول المزيد من التنسيق وتطوير أقسام وزارة البيشمركة، وفقاً لما جاء في مشروع قانون الإصلاح، وبمساعدة من مستشاري التحالف الدولي في إقليم كوردستان".

وأكد أن "وفد التحالف الدولي عبّر عن سعادته بالإصلاحات التي جرت مؤخراً في مفاصل وزارة البيشمركة"، مشيراً إلى أن "خطوات الوزارة في عملية الإصلاح، ودمج بعض من وحدات البيشمركة المختلفة، يسرنا جميعاً، فضلاً عن كونه خطوة مهمة وضرورية لمستقبل قوات البيشمركة في إقليم كوردستان".

وتابع "كما جدد التحالف الدولي دعمه ومساندته لوزارة البيشمركة في عملية الإصلاح والتدريب".

8585747474
858596254474
7442511039
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف