التحالف الدولي يجدد دعمه العسكري لقوات البيشمركة

أربيل (كوردستان 24)- زار وفد من التحالف الدولي مقر وزارة البيشمركة، يوم الأربعاء، وجدد دعمه ومساندته العسكرية لقوات البيشمركة.

وذكرت وزارة البيشمركة في بيان تلقته مؤسسة كوردستان، أن وفداً من التحالف الدولي برئاسة المستشار العسكري للتحالف الدولي الكولونيل باس، زار يوم الأربعاء 31 أيار 2023، مقر وزارة البيشمركة، وكان في استقبال الوفد مسؤول مركز العمليات في وزارة البيشمركة اللواء الركن يوسف مامك، ومدير العمليات العسكرية، فضلاً عن مدير الاتصالات.

وأضاف البيان أن "اللقاء عقد في وزارة البيشمركة، وجرى فيه التباحث حول المزيد من التنسيق وتطوير أقسام وزارة البيشمركة، وفقاً لما جاء في مشروع قانون الإصلاح، وبمساعدة من مستشاري التحالف الدولي في إقليم كوردستان".

وأكد أن "وفد التحالف الدولي عبّر عن سعادته بالإصلاحات التي جرت مؤخراً في مفاصل وزارة البيشمركة"، مشيراً إلى أن "خطوات الوزارة في عملية الإصلاح، ودمج بعض من وحدات البيشمركة المختلفة، يسرنا جميعاً، فضلاً عن كونه خطوة مهمة وضرورية لمستقبل قوات البيشمركة في إقليم كوردستان".

وتابع "كما جدد التحالف الدولي دعمه ومساندته لوزارة البيشمركة في عملية الإصلاح والتدريب".