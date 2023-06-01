وزيرة الخارجية الفرنسية تزور السعودية في الثامن من الشهر الجاري

أربيل (كوردستان 24)- تزور وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا السعودية في الثامن من حزيران يونيو للمشاركة في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش، وفق ما أعلنت متحدّثة باسم الوزارة الخميس.

وقالت آن-كلير لوجاندر في مؤتمر صحافي إن "فرنسا تقف إلى جانب المجتمع الدولي لمواصلة مكافحة الإرهاب بثبات وتصميم، خصوصاً في إطار التحالف الدولي ضد داعش".

وقالت المتحدثة إن الزيارة ستشّكل "مناسبة لكي تتطرّق الوزيرة إلى أولوياتنا ومواصلة عملنا".

وكان التحالف قد أنشئ في العام 2014 لمكافحة تنظيم داعش. وهو يتدخّل خصوصاً على صعيد مكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة المقاتلين الأجانب كما يقدّم المساعدة لإرساء الاستقرار وإعادة إعمار الأراضي المحرّرة من قبضة التنظيم.

المصدر: AFP