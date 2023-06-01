موافقة أولى من النواب الأوروبيين على زيادة انتاج الذخائر لتسريع التسليم إلى أوكرانيا

أربيل (كوردستان 24)- وافق أعضاء البرلمان الأوروبي الخميس على مشروع قانون يهدف إلى زيادة إنتاج الذخائر في الاتحاد الأوروبي من أجل تجديد الاحتياطي وتسريع عمليات التسليم إلى أوكرانيا.

تم تبني هذا "القانون لدعم إنتاج الذخائر" بغالبية كبرى (446 مقابل 67 مع امتناع 112 عن التصويت) خلال جلسة عامة مصغرة في بروكسل.

وكانت المفوضية الأوروبية عرضت مطلع أيار مايو هذه الخطة بقيمة 500 مليون يورو لتعزيز القدرة على انتاج الذخائر في الاتحاد الاوروبي إلى مليون قذيفة في السنة. ويفترض أن يُتيح التمويل المشترك للاستثمارات الصناعية زيادة إنتاج مصانعها في الاتحاد الأوروبي.

وبحسب مفوض الصناعة تييري بريتون وبتمويل من الدول الأعضاء ستبلغ قدرة الاستثمارات مليار يورو.

النواب الأوروبيون الذين قرروا استخدام إجراء الطوارىء لاعتماد هذا القانون، عليهم الآن بدء مفاوضات مع المجلس (الدول الأعضاء) للتوصل إلى اتفاق بهدف التصويت النهائي في جلسة عامة في تموز يوليو.

وقال النائب الروماني كريستيان بويوي (يمين) إن "قرار اليوم يمثل خطوة مهمة إلى الأمام لأمن اتحادنا والدفاع عنه وخصوصاً لدعمنا الثابت لأوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي المستمر. سيعزز قدرتنا على الاستجابة للتحديات الأمنية".

المصدر: AFP