سعر النفط يرتفع 3 بالمئة بفضل تشريع سقف الدين الأمريكي

أربيل (كوردستان24)- ارتفعت أسعار النفط، بأكبر قدر في أسبوعين قبيل اجتماع أوبك+ يوم الأحد المقبل، في حين ساعد إقرار مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لتعليق سقف ديون الولايات المتحدة على تعويض تأثير ارتفاع المخزونات في البلاد.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.01 دولار أو ثلاثة بالمئة إلى 70.10 دولارا للبرميل عند التسوية، مسجلا أكبر مكاسب يومية منذ الخامس من مايو أيار.

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت إلى 74.28 دولارا للبرميل عند التسوية بعد صعودها 1.68 دولار أو 2.3 بالمئة، وهي أكبر مكاسب يومية لها منذ 17 مايو/ أيار.