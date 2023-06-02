أمريكا تفرض عقوبات على خمسة أفراد وشركة مرتبطين بـ"الحرس الثوري"

أربيل (كوردستان24)- فرضت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الخميس 1 حزيران 2023، عقوبات على خمسة أفراد وشركة طيران، مرتبطين بـ"الحرس الثوري الإيراني- فيلق القدس".

وطالت عقوبات الوزارة، خمسة مسؤولين في "الحرس الثوري الإيراني – فيلق القدس"، هم محمد رضا أنصاري، وشهرام بورصافي، وحسين حافظ أميني، وروح الله بازغاندي، ورضا سراج، وشركة طيران.

وتوجب العقوبات الأمريكية حظر وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بجميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأفراد والكيانات المذكورة أعلاه، وأي كيانات مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50 بالمئة أو أكثر من قبلهم، بشكل فردي أو مع أشخاص محظورين آخرين، في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، ما لم يكن مصرحًا به بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب المراقبة الأصول الأجنبية أو مُعفى بطريقة أخرى.

وتحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأمريكيون أو داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك المعاملات التي تمر عبر الولايات المتحدة) التي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات محددة أو محظورة بطريقة أخرى الأشخاص.

وتشمل المحظورات تقديم أو تلقي أي مساهمة من الأموال أو السلع أو الخدمات لصالح هؤلاء الأشخاص أو لصالحهم.

وينطوي الانخراط في معاملات معينة مع الأفراد والكيانات المحددة اليوم على مخاطر عقوبات ثانوية وفقًا لسلطات معينة.

ويمكن لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية حظر أو فرض شروط صارمة على فتح أو الاحتفاظ في الولايات المتحدة بحساب مراسل أو حساب قابل للدفع لمؤسسة مالية أجنبية أجرت أو سهلت عن عمد أي معاملة مهمة نيابة عن الإرهاب العالمي المصنف.