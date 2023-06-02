بلينكن: غزو أوكرانيا "فشل استراتيجي" ولا نسعى للإطاحة بالحكومة الروسية

أربيل (كوردستان24)- قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الجمعة، إن الغزو الروسي لأوكرانيا يعد فشلا استراتيجيا، مشيرا في الوقت نفسه الى أن بلاده لا تنوي الإطاحة بالحكومة الروسية.

وقال بلينكن في كلمة ألقاها من العاصمة الفنلندية هلسنكي، أن واشنطن تعمل مع أوكرانيا وحلفاء آخرين من أجل التوصل إلى توافق في الآراء حول الركائز الأساسية "لسلام عادل ودائم" لإنهاء الحرب مع روسيا.

وأضاف أن واشنطن ستشجع أيضا مبادرات الدول الأخرى لإنهاء الصراع، ما دامت تحترم ميثاق الأمم المتحدة وسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها واستقلالها.

وقال في كلمته "سوف ندعم الجهود، سواء من جانب البرازيل أو الصين أو أي دولة أخرى، إذا ساعدت في إيجاد طريقة لتحقيق سلام عادل ودائم".

واشار وزير الخارجية الأميركي الى أن واشنطن "لا تسعى للإطاحة بالحكومة الروسية"، مشيرا إلى أن "مستقبل روسيا بين أيدي الروس أنفسهم".

واعتبر بلينكن أن غزو أوكرانيا "فشل استراتيجي" لروسيا، لافتا إلى وحدة الغرب وخسائر موسكو.

وتابع "بوتين حاول لأعوام القيام بتقسيم الغرب عن الشرق ولكنه عوضا عن ذلك قام بإضعاف تأثير روسيا في العالم"، مؤكدا أن واشنطن "لن تسمح له بفرض إرادته على الدول الأخرى".

وتأتي زيارة بلينكن للعاصمة الفنلندية بعد اجتماع لوزراء خارجية التحالف الغربي في أوسلو، تحضيرا لقمة حلف شمال الأطلسي في يوليو المقبل في فيلنيوس.