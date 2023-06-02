سیاسة

المقاتلات العراقية تُطيح بعدد من الإرهابيين في ديالى

author_image سوار أحمد
العراق المقاتلات العراقية الارهابيين

أربيل (كوردستان24)- وجهت طائرات (ف.16) اليوم الجمعة، ضربة جوية ناجحة اسفرت عن قتل عدد من الإرهابيين في ديالى.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، أنه "استمراراً  للنهج  التعرضي وملاحقة عناصر داعش الارهابية، ووفقاً لمعلومات ومتابعة دقيقة من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية وبإشراف وتخطيط ومتابعة خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة نفذ صقور الجو  الأبطال بواسطة طائرات الـ F16 ضربة جوية ناجحة في حمرين ضمن قاطع عمليات ديالى".

وأشار الى أن "الضربة اسفرت عن قتل عدد من الارهابيين وتدمير اوكار ومضافات كانت تستخدمها هذه المجموعة الارهابية".

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