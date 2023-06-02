سیاسة

اليابان تدعو مجموعة السبع لإبقاء العقوبات المفروضة على روسيا

التقى زعماء دول مجموعة السبع في مدينة هيروشيما الشهر الماضي وجددوا التزامهم بالعقوبات المفروضة على روسيا
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أعلام دول مجموعة السبع
أعلام دول مجموعة السبع
العالم مجموعة السبع اليابان الحرب الروسية

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، الجمعة، إن على بلاده والدول التي توافقها الرأي أن تتحد وتبقي على العقوبات المفروضة على روسيا حتى تُنهي عدوانها على أوكرانيا.

وصرح هاياشي في مؤتمر صحفي "بتقييم الوضع الحالي وخاصة ما تقوله روسيا وما تفعله، أعتقد أنه من المهم أن تحافظ دول مجموعة السبع والدول التي توافقها في الرأي على وحدتها وتستمر في فرض عقوبات صارمة على روسيا".

وأضاف أنه يأمل أن تدفع تلك العقوبات روسيا إلى وضع "نهاية لعدوانها في أقرب وقت ممكن حتى نستطيع أن نصل إلى مرحلة يمكن أن نستخدم فيها الحوار ونعقد محادثات لإحلال السلام".

والتقى زعماء دول مجموعة السبع في مدينة هيروشيما الشهر الماضي وجددوا التزامهم بالعقوبات المفروضة على روسيا وتعهدوا ببذل الجهود لمنع التحايل على تلك العقوبات، بحسب رويترز.

وقالت دول مجموعة السبع إنها ستفرض قيوداً على صادرات المعدات الصناعية والأدوات والتكنولوجيا التي تخدم جهود الحرب الروسية، وإنها ستحد من عوائد تجارة المعادن والألماس.

 

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