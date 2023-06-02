بدء أداء اليمين الدستورية لنواب البرلمان الجدد في تركيا

أربيل (كوردستان 24)- بدأ النواب الجدد في البرلمان التركي، الجمعة، بأداء اليمين الدستورية في الجمعية العامة للبرلمان بدورته الـ 28.

واجتمع البرلمان الجديد لأول مرة برئاسة النائب عن حزب الحركة القومية لولاية عثمانية، الرئيس المؤقت للبرلمان دولت بهتشلي، كونه أكبر النواب سناً.

وعقب النشيد الوطني التركي، قال بهتشلي في كلمة قبيل أداء اليمين الدستورية: "أود أن أعبر عن شكري للشعب التركي العظيم الذي ننتمي إليه وهو صاحب السيادة الوحيد".

وتمنى بهتشلي أن تجلب الدورة الجديدة للبرلمان "الخير للبلاد".

كما دعا بـ "الرحمة للنواب الذين انتقلوا إلى الدار الآخرة على رأسهم أول رئيس برلمان وأول رئيس للجمهورية ومؤسسها مصطفى كمال أتاتورك".

وقال: "كما أتمنى عمراً مليئة بالصحة والسلام لنواب الفترة الماضية، والنجاح لزملائي الأعزاء في الدورة الحالية".

وأول يمين دستورية أداها بهتشلي، ثم النائب عن حزب العدالة والتنمية لولاية إسطنبول سركان بيرم.

وحضر المراسم، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس المحكمة الدستورية زوهتو أرسلان ورئيس المحكمة العليا محمد أكارجا، ورئيس المحكمة الإدارية العليا زكي يغيت ورئيس ديوان المحاسبة متين ينر، إضافة لرئيس الهيئة العليا للانتخابات أحمد ينر، وممثلين لبعثات أجنبية.

ومن المنتظر أن يستغرق أداء اليمين الدستورية للنواب الجدد نحو 10 ساعات.

وفي 14 أيار مايو جرت الانتخابات البرلمانية التركية، وحصل فيها حزب العدالة والتنمية على 268 مقعداً برلمانياً، فيما نال حزب "الرفاه مجدداً" 5 مقاعد، والحركة القومية 50، واليسار الأخضر 61، والعمال التركي 4، والشعب الجمهوري 169، و"إيي" 43 مقعداً.

المصدر: وكالة الأناضول