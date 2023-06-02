وزير الداخلية الإيراني يشيد بحكومة إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أكّد محافظ أربيل، أوميد خوشناو، ووزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، على تعزيز العلاقات العامة والحركة التجارية والاقتصادية بين إيران وإقليم كوردستان.

جاء ذلك، خلال مؤتمرٍ صحفي مشترك بينهما، على هامش اجتماعٍ هو الأول لمحافظي المناطق الحدودية لإقليم كوردستان وإيران عُقِد أمس الخميس في مدينة أورمية الإيرانية، وصفاه بــ "الاجتماع المهم".

وحضر الاجتماع، وزير الداخلية الإيراني ونائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون التجارية، ومحافظو أربيل ودهوك والسليمانية وحلبجة، فضلاً عن محافظي أورمية وسنّة وكرمانشاه، ومشرفو الإدارات المستقلة كرميان وسوران ورابرين.

إلى ذلك، ثمّن وزير الداخلية الإيراني جهود إقليم كوردستان في "تقديم جميع المساعدات والتسهيلات للحجاج الإيرانيين القاصدين الأماكن المقدسة في العراق عبر أراضي كوردستان".

وقال: "نقدّر الجهود التي بذّلها الإقليم في خدمة الحجاج من توفير الأمن والمواصلات والإقامة في أربيل، وقد أعجبنا بجميع الخدمات المقدمة لمواطنينا".

وأضاف: "نشكر حكومة إقليم كوردستان، خاصة محافظ أربيل".

من جانبه، قال محافظ أربيل أوميد خوشناو، بعد نقله تحيات رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني للمشاركين في الاجتماع: "بحثنا تطور العلاقات فيما يتعلق بقدوم الحجاج".

وأضاف: "في العام الماضي، وخلال التجربة الأولى، زار 70 إلى 80 ألف من الحجاج الإيرانيين الأماكن المقدّسة في العراق عبر إقليم كوردستان".

وتابع: "هذا العام، قمنا بجميع الاستعدادات لقدوم نحو 500 ألف حاج إيراني لزيارة الأماكن المقدسة في العراق عبر أراضي كوردستان".

في غضون ذلك، قال محافظ أربيل في المؤتمر الصحفي الذي حضرته كوردستان 24: "أكّدنا على أهمية تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وجمهورية إيران الإسلامية وتعزيزها".

ولفت إلى وجود رغبة حكومة الإقليم واستراتيجيتها في تعزيز العلاقات مع الجانب الإيراني، معرباً عن أمله في أن "يكون هذا الاجتماع واجتماعاتنا المستقبلية أكثر فائدة لكِلا الجانبين".