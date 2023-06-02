سیاسة

وزير الداخلية الإيراني يشيد بحكومة إقليم كوردستان

في العام الماضي، زار 70 إلى 80 ألف من الحجاج الإيرانيين الأماكن المقدّسة في العراق عبر إقليم كوردستان
author_image Kurdistan24 اربیل
خلال المؤتمر الصحفي
خلال المؤتمر الصحفي
کوردستان أوميد خوشناو أحمد وحيدي كرمانشاه

أربيل (كوردستان 24)- أكّد محافظ أربيل، أوميد خوشناو، ووزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، على تعزيز العلاقات العامة والحركة التجارية والاقتصادية بين إيران وإقليم كوردستان.

جاء ذلك، خلال مؤتمرٍ صحفي مشترك بينهما، على هامش اجتماعٍ هو الأول لمحافظي المناطق الحدودية لإقليم كوردستان وإيران عُقِد أمس الخميس في مدينة أورمية الإيرانية، وصفاه بــ "الاجتماع المهم".

وحضر الاجتماع، وزير الداخلية الإيراني ونائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون التجارية، ومحافظو أربيل ودهوك والسليمانية وحلبجة، فضلاً عن محافظي أورمية وسنّة وكرمانشاه، ومشرفو الإدارات المستقلة كرميان وسوران ورابرين.

إلى ذلك، ثمّن وزير الداخلية الإيراني جهود إقليم كوردستان في "تقديم جميع المساعدات والتسهيلات للحجاج الإيرانيين القاصدين الأماكن المقدسة في العراق عبر أراضي كوردستان".

وقال: "نقدّر الجهود التي بذّلها الإقليم في خدمة الحجاج من توفير الأمن والمواصلات والإقامة في أربيل، وقد أعجبنا بجميع الخدمات المقدمة لمواطنينا".

وأضاف: "نشكر حكومة إقليم كوردستان، خاصة محافظ أربيل".

من جانبه، قال محافظ أربيل أوميد خوشناو، بعد نقله تحيات رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني للمشاركين في الاجتماع: "بحثنا تطور العلاقات فيما يتعلق بقدوم الحجاج".

وأضاف: "في العام الماضي، وخلال التجربة الأولى، زار 70 إلى 80 ألف من الحجاج الإيرانيين الأماكن المقدّسة في العراق عبر إقليم كوردستان".

وتابع: "هذا العام، قمنا بجميع الاستعدادات لقدوم نحو 500 ألف حاج إيراني لزيارة الأماكن المقدسة في العراق عبر أراضي كوردستان".

في غضون ذلك، قال محافظ أربيل في المؤتمر الصحفي الذي حضرته كوردستان 24: "أكّدنا على أهمية تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وجمهورية إيران الإسلامية وتعزيزها".

ولفت إلى وجود رغبة حكومة الإقليم واستراتيجيتها في تعزيز العلاقات مع الجانب الإيراني، معرباً عن أمله في أن "يكون هذا الاجتماع واجتماعاتنا المستقبلية أكثر فائدة لكِلا الجانبين".

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف