فؤاد حسين يُمثّل حكومة العراق في مراسم تنصيب أردوغان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، أن وزيرها فؤاد حسين سيحضر حفل تنصيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ممثلاً عن الحكومة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان تلقته مؤسسة كوردستان 24، إن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين سيحضر يوم غد حفل تنصيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".

وأضاف أن "الوزير سيكون ممثلاً عن حكومة جمهورية العراق".

وفاز أردوغان يوم الأحد الماضي، بولاية جديدة وأخيرة دستورياً مدتها 5 سنوات، على منافسه كمال كليجدار أوغلو.

وفاز أردوغان بعد حصوله على 52,2 بالمئة من الأصوات في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، أمام منافسه كليجدار أوغلو الذي حصل على 47,8 من الأصوات.