واشنطن تفرض عقوبات جديدة تستهدف رقابة إيران على الإنترنت

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت الولايات المتحدة، الجمعة، عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تستهدف شركة تكنولوجيا وموظفين اثنين وشركة تابعة، بسبب رقابة طهران على الإنترنت.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن واشنطن فرضت عقوبات على شركة التكنولوجيا آروان كلاود وموظفين اثنين وشركة تابعة، على خلفية دورهم في مساعدة طهران على فرض رقابة على الإنترنت في البلاد.

وذكرت الوزارة أن "آروان كلاود" لديها علاقة وثيقة مع أجهزة المخابرات الإيرانية، وأن مديريها التنفيذيين لديهم علاقات مع كبار المسؤولين في الحكومة الإيرانية.

وجاء في بيان وزارة الخزانة أن "الحكومة الإيرانية دأبت على استخدام قيود الإنترنت وخنق سرعاته لقمع المعارضة ومراقبة الإيرانيين، ومعاقبتهم لممارسة حريتهم في التعبير والتجمع عبر الإنترنت وخارجه".

وقالت الخزانة الأميركية إن الفردين المستهدفين هما بويا بيرحسينلو وفرهاد فاطمي، المؤسِسان المشاركان لآروان كلاود.

يأتي ذلك، بعد يومٍ واحد من فرض الخزانة الأميركية عقوبات على خمسة أفراد وشركة طيران، مرتبطين بـ"الحرس الثوري الإيراني- فيلق القدس".

وتوجب العقوبات الأميركية حظر وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بجميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأفراد والكيانات المذكورة.

إضافةً إلى أي كيانات مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50 بالمئة أو أكثر من قبلهم، بشكل فردي أو مع أشخاص محظورين آخرين، في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، ما لم يكن مصرحًا به بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب المراقبة الأصول الأجنبية أو مُعفى بطريقة أخرى.