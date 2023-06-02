برادوست.. انفجار لغم أرضي يودي بحياة عنصر من قوات حرس الحدود وإصابة آخر بجروح

أربيل (كوردستان 24)- انفجر لغم أرضي، اليوم الجمعة 2 حزيران 2023، في حدود برادوست بقضاء سيدكان، ما أسفر عن مصرع عنصر من قوات حرس الحدود وإصابة آخر بجروح.

وقال قائيممقام سيدكان إحسان جلبي لـ كوردستان 24، "انفجر مساء اليوم الجمعة، لغم أرضي بعنصرين من حرس الحدود، تسبب بوفاة أحدهما وإصابة الآخر ونقله إلى مستشفى آشتي في سوران".

وأضاف أن "العنصر الذي فقد حياته اسمه رزكار عبد الكريم محمد (35 عاماً)، وهو من أهالي منطقة برادوست في قضاء سيدكان، بينما العنصر الآخر الذي أُصيب اسمه سامان فتاح (50 عاماً)، وهو من أهالي قضاء رواندز".

وشدد على أن "العنصرين توجها إلى صفح جبل قَلَرَشْ في سيدكان، بهدف مُعالجة مشكلة نقص المياه في مقرهم، وهناك انفجر اللغم الأرضي بهما".

وتابع أن "مُسلحي حزب العمال الكوردستاني، هم من زرعوا ذلك اللغم الأرضي هناك"، مشدداً على أنها "ليست المرة الأولى التي تنفجر في تلك المنطقة ألغام أرضية، فقبل فترة من الآن انفجرت قنابل أُخرى مزروعة بعدد من الماشية هناك".