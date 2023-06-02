مصير مجهول ينتظر بنزيما.. بيريز يحدّد خارطة طريق ريال مدريد

أربيل (كوردستان 24)- كشفت تقارير صحفية إسبانية عن خارطة طريق نادي ريال مدريد في الموسم المقبل، والتي اتفق عليها فلورنتينو بيزيز، رئيس النادي، مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب الميرنغي.

ريال مدريد يسعى لوضع خطة لتجديد دماء الفريق خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد أن فشل في تحقيق لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم، والاكتفاء بالفوز بلقب كأس إسبانيا.

وكشفت منصة «ريليفو» الإسبانية أن هناك اجتماعاً عقد، الخميس، بين فلورنتينو بيريز وخوسيه أنخيل سانشيز وأنشيلوتي، حيث تم وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تم من خلالها التأكيد على استمرار المدرب الإيطالي.

بينما ذكرت شبكة «جول» الإسبانية أن قرارات كل من ناتشو وكريم بنزيما سواء بالبقاء أو الرحيل ستحدد وجهة النادي في التعاقدات للموسم المقبل.

كما سيعود الثنائي فران غارسيا لاعب رايو فاليكانو، وإبراهيم دياز نجم ميلان، للفريق الأول،وفق موقع كورة.

وغارسيا هو أحد أبناء أكاديمية ريال مدريد الذي تم تصعيده للفريق الأول في 2018 قبل أن يرحل معارا إلى صفوف رايو في 2020، ثم بيع نهائيا في 2021.

بينما يلعب إبراهيم دياز ضمن صفوف ميلان معارًا من ريال مدريد منذ فترة الانتقالات الصيفية لعام 2021، ويتواجد شرط للشراء في نهاية الإعارة وكذلك شرط يسمح لريال مدريد باستعادة اللاعب مرة أخرى.

وشارك إبراهيم دياز في 44 مباراة، سجل 7 أهداف وصنع 6 لزملائه في ميلان، خلال الموسم الجاري.

وينتهي عقد إبراهيم دياز مع ريال مدريد بحلول 30 يونيو من عام 2025، وتسعى إدارة ريال مدريد بعد استعادته لتمديد العقد وتحسين راتب اللاعب لإضافته ضمن صفوف الفريق.

كما أكدت صحيفة «جول» أنه من المنتظر أن يوقع ريال مدريد مع الإنجليزي جو بيلينغهام، لاعب خط وسط بروسيا دورتموند الألماني، ليصبح لاعبا للفريق في الميركاتو المقبل، بينما سيتعاقد النادي مع هاري كين، نجم توتنهام، فقط إذا غادر بنزيما.

وفي الأيام الأخيرة، أحاطت الشكوك بمستقبل بنزيما، بعدما تلقى عرضا من أحد أندية الدوري السعودي، بالتزامن مع انتهاء عقده الحالي مع ريال مدريد بانتهاء الموسم.

بينما أكدت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن بنزيما قرر الموافقة على تجديد عقده مع ريال مدريد لموسم إضافي، كما كان متفقا عليه بين الطرفين في وقت سابق، عقب فوز النجم الفرنسي بجائزة الكرة الذهبية 2022.

بنزيما انضم إلى ريال مدريد في صيف 2009 قادما من أولمبيك ليون الفرنسي، وشارك في 647 مباراة مع «الميرنغي» بمختلف المسابقات، سجل خلالها 353 هدفا وصنع 165، وحقق 24 لقبا.

وحمل بنزيما شارة قيادة ريال مدريد بداية من الموسم الحالي عقب رحيل مارسيلو، وشارك في 42 مباراة مع الفريق هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 30 هدفا وصنع 6 أهداف.