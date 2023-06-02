زيلينسكي يستبعد انضمام بلاده إلى "ناتو" قبل نهاية الحرب

أربيل (كوردستان 24)- استبعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو" قبل نهاية الحرب التي أعلنتها روسيا منذ فبراير شباط 2022.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأستوني ألار كاريس، الجمعة، إن الانضمام إلى الناتو هو "أفضل ضمان لأمن أوكرانيا (...) لكننا نفهم أننا لن نجر أي دولة في الناتو إلى الحرب".

وأضاف: "لذلك، نتفهم أننا لن نصبح عضواً في الناتو ما دامت هذه الحرب مستمرة، ليس لأننا لا نريد ذلك بل لأن ذلك مستحيل"، بحسب فرانس برس.

ويعدُّ ذلك، اعترافٌ نادر من الرئيس الأوكراني الذي كثف ضغوطه منذ بدء الحرب الروسية لضم بلاده في أسرع وقتٍ ممكن إلى الحلف.

وأمس الخميس، طالب زيلينسكي بضم بلاده ومولدافيا إلى حلف شمال الأطلسي، قائلاً: إن الشكوك حول انضمام بلاده تعرض أوروبا للخطر.

وحلف شمال الأطلسي الذي يؤيد من حيث المبدأ ضم أوكرانيا، يُبقي الغموض حول الجدول الزمني، إذ إن دخول كييف إلى الحلف قد يسبب تصعيداً في النزاع لأن روسيا تعتبر هذا التوسع خطا أحمر.

وسيبحث أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) في مسألة انضمام أوكرانيا في قمة الحلف المقرر عقدها في فيلينوس خلال يوليو تموز المقبل.