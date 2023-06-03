انطلاق الامتحانات العامة للصف الـ12 الاعدادي في كوردستان

أربيل (كوردستان24)- بدأت اليوم السبت 3 – 6 - 2023 الامتحانات العامة للصف الـ12 الاعدادي في إقليم كوردستان، حسب جدول وزارة التربية في حكومة كوردستان "العلمي والادبي والصناعة".

وقال آلان حمه سعيد وزير التربية في حكومة كوردستان لكوردستان24 "العدد الاجمالي للطلاب المشاركين في الامتحانات العامة للصف الثاني عشر الاعدادي هو 117 ألفاً و 364 طالباً، العلمي 75.239 طالب، والادبي 39.113 طالب، والصناعة 3012 طالب".

وأضاف الوزير "إعلان نتائج الامتحانات سيكون بعد عيد الاضحى، لا نريد أن يتوتر الطلاب خلال أيام العيد".

وأشار آلان حمه سعيد الى أنه "لا يسمح للطلاب جلب الالات الحاسبة الى داخل قاعات الامتحانات، لاننا سنوفر آلة حاسبة لكل طالب داخل قاعة الامتحان".

وبخصوص قطع الانترنت خلال الامتحانات قال وزير التربية في حكومة كوردستان "سيتم قطع الانترنت عند الضرورة، ولكن هذا العام لن يكون وقت الانقطاع طويلاً كما كان في السنوات السابقة وسيكون أقل".

وتابع حمه سعيد قائلاً "يجب توفير بيئة إيجابية ومناسبة للطلاب في المنزل وفي قاعات الامتحانات، وتنفيذ كافة إجراءات التفتيش والارشادات لتحقيق العدالة لجميع الطلاب".

أما بالنسبة للاشاعات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حول بيع الاسئلة قال وزير التربية "حتى بدء الامتحانات لا احد يملك الاسئلة سوى لجنة الاسئلة، وكل ما يقال لا أساس له من الصحة".

وأكد وزير التربية أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد بعض هؤلاء الذين ينشرون هذه الاشاعات، وتم اعتقالهم بمساعدة الامنية واتخذنا ضدهم اجراءات قانونية وقدمنا بعضهم الى المحاكم، وإحدى هذه القضايا تم الحكم على المتهم بالسجن ثلاث سنوات".