اسعار العملات الاجنبية والذهب في اسواق كوردستان
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أربيل (كوردستان24)- بلغ سعر صرف الدولار الامريكي والعملات الأجنبية والذهب اليوم السبت 3 حزيران 2023، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:
أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان
100 دولار أمريكي = 146.800 دينار عراقي
100 يورو = 156.000 دينار عراقي
100 جنيه استرليني = 180.000 دينار عراقي
100 ليرة تركي = 7100 دينار عراقي
100.000 تمان ايراني = 2950 دينار عراقي
1 دينار أردني = 2010 دينار عراقي
أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان
1 مثقال ذهب عيار 24 = 475.000 دينار عراقي
1 مثقال ذهب عيار 21 = 420.000 دينار عراقي
1 مثقال ذهب عيار 18 = 355.000 دينار عراقي