نيجيرفان بارزاني يصل أنقرة للمشاركة في مراسم تنصيب أردوغان لدورة رئاسية جديدة

أربيل (كوردستان 24)- وصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت 3 حزيران 2023، إلى العاصمة التركية أنقرة، بهدف المشاركة في مراسم تنصيب أردوغان لدورة رئاسية جديدة.

وذكرت رئاسة إقليم كوردستان في بيان تلقته كوردستان 24، "وصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بعد ظهر اليوم السبت 3 حزيران 2023، إلى العاصمة التركية أنقرة، تلبية لدعوة رسمية للمشاركة في مراسم تنصيب رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان".

وأضاف البيان أن "الرئيس نيجيرفان بارزاني سيُشارك إلى جانب عدد من رؤساء وزعماء وكبار مسؤولي الدول في مراسم تنصيب الرئيس أردوغان لدورة رئاسية جديدة وفي مأدبة عشاء تقام بمناسبة أدائه القسم".

وفاز أردوغان يوم الأحد الماضي، بولاية جديدة وأخيرة دستورياً مدتها 5 سنوات، على منافسه كمال كليجدار أوغلو.

وفاز أردوغان بعد حصوله على 52,2 بالمئة من الأصوات في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، أمام منافسه كليجدار أوغلو الذي حصل على 47,8 بالمئة من الأصوات.