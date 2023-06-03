وزير الخارجية فؤاد حسين يشارك في حفل تنصيب أردوغان

أربيل (كوردستان 2) - يشارك وزير الخارجية فؤاد حسين، حفل تنصيب الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال المتحدث بإسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحاف في بيان مقتضب تابعته كوردستان 24 ، إن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين سيحضر اليوم في حفل تنصيب الرئيس التركيّ رجب طيب أردوغان، ممثلاً عن حكومة جُمْهُوريَّة العراق".

يذكر ان رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني تلقى دعوة رسمية من اردوغان لحضور مراسم اليمين الدستورية لتنصيبه رئيساً لتركيا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التركي لتهنئته بفوزه برئاسة تركيا.

وقالت وكالة الأناضول التركية إن 78 من الزعماء والمسؤولين الدوليين البارزين يعتزمون المشاركة في حفل تنصيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لولاية جديدة، اليوم السبت، في العاصمة أنقرة، بينهم 21 رئيس دولة، و13 رئيس وزراء، ورؤساء منظمات دولية.

وأدی الرئيس التركي أردوغان اليمين الدستورية بداية في البرلمان التركي بحلول الساعة 14:00 (11 بتوقيت غرينتش)، ليبدأ مهامه في الولاية الجديدة رسميا، عقب تسلمه وثيقة التنصيب من الرئيس المؤقت للبرلمان دولت بهتشلي.

وعقب تنصيبه، توجه أردوغان لزيارة ضريح مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، ثم يتوجه لاحقا إلى المجمع الرئاسي للمشاركة في مراسم بدء المهام.

وأفادت الأناضول أنه لدى وصول أردوغان إلى البوابة الأولى في المجمع، سينضم إلى موكب الرئيس وحدة فرسان المراسم، ومن ثم سيتم إطلاق 101 قذيفة مدفعية، كما سيتم في الوقت نفسه إطلاق 101 قذيفة مدفعية في مقرات القوات البرية والجوية والبحرية.

وستشارك في المراسم فرقة الأوركسترا السمفونية الرئاسية وفرقة الموسيقى التقليدية التركية وفرقة الموسيقى العسكرية التابعة للقوات المسلحة التركية.

ووفق الأناضول يشارك في المراسم رؤساء 21 دولة، هم الأذربيجاني إلهام علييف، والفنزويلي نيكولاس مادورو، والبلغاري رومين راديف، والغابوني علي بونغو أونديمبا، وكل من رؤساء غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو، وجنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، والجبل الأسود ياكوف ميلاتوفيتش، وكازاخستان قاسم جومرد توكاييف، وقرغيزيا صدر جباروف، والكونغو دينس ساسو.