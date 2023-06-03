سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يوجه رسالة إلى طلبة الصف الـ 12 الإعدادي

وتابع "أيها الطلبة الأعزاء، كوردستان القوية بحاجة إليكم في كافة المجالات".
author_image أحمد حاجي
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني طلبة الصف الـ 12 الامتحانات الوزارية

أربيل (كوردستان 24)- وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت 3 حزيران 2023، رسالة إلى طلبة الصف الـ 12 الإعدادي، بمناسبة انطلاق امتحاناتهم الوزارية.

وكتب مسرور بارزاني على حسابه في تويتر: "في اليوم الأول من انطلاق امتحانات الصف الـ 12 الإعدادي، أتمنى للطلبة التفوق والنجاح، كما أطلب من عائلاتهم ومُعلميهم مساعدتهم في توفير الراحة النفسية لهم".

وتابع "أيها الطلبة الأعزاء، كوردستان القوية بحاجة إليكم في كافة المجالات، كما أنني أؤمن بقدراتكم".

وانطلقت صباح اليوم السبت 3 حزيران 2023، امتحانات الدور الأول للصف الثاني عشر في إقليم كوردستان، بمشاركة أكثر من 117 ألف طالب.

ويشارك في الامتحانات 117 ألفاً و364 طالباً في الصف الثاني عشر بفروعه (العلمي والأدبي والمهني).

ومن بين الطلاب الذين يجرون امتحاناتهم الوزارية 75 ألفاً و39 طالباً من الفرع العلمي و39 ألفاً و113 طالباً من الفرع الأدبي، و3 آلاف و12 طالباً من الفرع المهني.

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