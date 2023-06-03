سیاسة

التحالف و‹قسد› يسلمان السلطات العراقية 50 سجيناً من داعش

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العراق

أربيل (كوردستان 24) - أكدت مصادر محلية، أن قوات التحالف الدولي  وقوات سوريا الديمقراطية ‹قسد› سلمت اليوم السبت 50 سجينا عراقيا من عناصر تنظيم داعش في سجون ‹قسد› بغربي كوردستان (كوردستان سوريا) إلى السلطات العراقية.

وقالت تلك المصادر، إن ‹قسد› سلمت الحكومة العراقية بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي 50 سجينا من عناصر داعش الذين يحملون الجنسية العراقية.

بدوره، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنه يتم تجهز دفعة جديدة من عوائل تنظيم داعش من الجنسية العراقية، تضم 168 عائلة، يقدر عدد أفرادها 658 عائلة، لتسلميهم إلى الحكومة العراقية غدا الأحد.

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