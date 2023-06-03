المفوضية تعلن استعدادها لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، عن استعدادها لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في ديسمبر كانون الأول المقبل.

وقالت المتحدث باسم المفوضية جمانة الغلاي، إن المفوضية تستعد لإجراء الانتخابات في كانون الأول المقبل حسب ما ثبت في القانون الانتخابي المعدل، لافتةً أنها "بدأت في عملها واستعداداتها لمرحلة تحديث سجل الناخبين".

ووجّه رئيس الدائرة الانتخابية عباس الفتلاوي "بتشكيل لجان استعداداً للانتخابات، منها وضع المواصفات الفنية والكلف التخمينية للاحتياجات وموظفي الاقتراع إضافة الى لجنة المحاكاة"، بحسب الغلاي.

وأضافت أن "اللجان تدرس المطلوب لكل مرحلة من المراحل، وتعمل إلى نهاية يوم الاقتراع، لذلك الاستعدادات بدأت والعمل مستمر مرحلة تلو أخرى".

وتابعت الغلاي: "بحسب قانون التعديل الثالث لانتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018، فإن البطاقة البايرومترية أصبحت هي الأساس في الانتخابات المحلية المقبلة".

موضحةً أنه "في انتخابات مجالس المحافظات فإن التصويت هو نفسه السابق بأجهزة التحقق والعد والفرز لكن تمت إضافة العد والفرز اليدوي".

في غضون ذلك، ذكرت أن المفوضية "لا تستغني عن شركاء العملية الانتخابية سواء من المراقبين المحليين والدوليين والمنظمات المحلية والدولية والإعلام ووكلاء الأحزاب السياسية حتى الناخبين لهم دور أساسي مهم في الانتخابات".

مشيرة إلى أنه "تم تشكيل لجنة المراقبين الدوليين برئاسة رئيس الدائرة الانتخابية عباس الفتلاوي لغرض تنسيق العمل في هذا الجانب".

وشددت على "ضرورة المشاركة في العملية الانتخابية لكل شركاء العملية الانتخابية، بما فيها المنظمات الدولية والمحلية".

لافتةً إلى أن "مجلس الوزراء يوفر الجوانب المالية والجوانب الإدارية والجوانب اللوجستية ودعوة المؤسسات والوزارات والمحافظين ذات الصلة بعمل المفوضية، لدعم وإسناد العملية الانتخابية".

وأكدت الغلاي أن من ضمن المتطلبات للعمل "التنسيق مع وزارتي التربية والتعليم بشأن التحقق من الوثائق الدراسية بالمرشحين في هذه الانتخابات".

فضلاً عن تنسيق العمل مع "وزارة الداخلية وخاصة اللجنة الأمنية العليا للانتخابات من أجل حفظ أمن وسلامة الناخبين وكل ما يخص بنايات وغنشاءات المفوضية".

منوهة بأنه "من ضمن متطلبات المفوضية هو تثبيت موظفي العقود الانتخابية إلى عقود تشغيلية وذلك لحاجة المفوضية غلى خدماتهم".

وأوضحت أن "هذه الدعوة هي لدعم عمل المفوضية في كل الجوانب التي قد تحتاجها من فنية وإدارية ولوجستية".