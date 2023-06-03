مانشستر سيتي يحرز لقب كأس إنكلترا على حساب يونايتد

أربيل (كوردستان 24)- حقق نادي مانشستر سيتي بطولة كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، بفوزه على مانشستر يونايتد بهدفين لهدف، في نهائي البطولة المحلية المقامة في ملعب ويمبلي بالعاصمة لندن.

وسجل هدفي السيتي لاعب وسط الفريق إيلكاي غوندوغان، بينما سجل لليونايتد برونو فرنانديز.

وبهذا الفوز يكون السيتي قد حقق بطولتين هذا الموسم، بعد أن سبق وأحرز بطولة الدوري الإنكليزي "البريمرليغ"، في انتظار نهائي أبطال أوروبا هو الأغلى بالنسبة لـ غوارديولا.

وسيلتقي مان سيتي في نهائي بطولة أبطال أوروبا في العاشر من يونيو حزيران الجاري باسطنبول، إنتر ميلان الإيطالي.