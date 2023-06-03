ریاضة

مانشستر سيتي يحرز لقب كأس إنكلترا على حساب يونايتد

سجل هدفي السيتي لاعب وسط الفريق إيلكاي غوندوغان، بينما سجل لليونايتد برونو فرنانديز
author_image Kurdistan24 اربیل
لقطة من المباراة
لقطة من المباراة
العالم مانشستر سيتي مانشستر يونايتد غوندوغان

أربيل (كوردستان 24)- حقق نادي مانشستر سيتي بطولة كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، بفوزه على مانشستر يونايتد بهدفين لهدف، في نهائي البطولة المحلية المقامة في ملعب ويمبلي بالعاصمة لندن.

وسجل هدفي السيتي لاعب وسط الفريق إيلكاي غوندوغان، بينما سجل لليونايتد برونو فرنانديز.

وبهذا الفوز يكون السيتي قد حقق بطولتين هذا الموسم، بعد أن سبق وأحرز بطولة الدوري الإنكليزي "البريمرليغ"، في انتظار نهائي  أبطال أوروبا هو الأغلى بالنسبة لـ غوارديولا.

وسيلتقي مان سيتي في نهائي بطولة أبطال أوروبا في العاشر من يونيو حزيران الجاري باسطنبول، إنتر ميلان الإيطالي.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف