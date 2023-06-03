تعليمات من صحة كوردستان للوقاية من "الحمى النزفية"

أربيل (كوردستان24 ) -أصدرت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم السبت، تعليمات الى كل دوائر الصحة في المحافظات والإدارات المستقلة ، لاتخاذ إجراءات عاجلة للحماية من مرض الحمى النزفية ، تتضمن ذبح المواشي في الاماكن المرخصة ومنعه في اماكن أخرى غير صالحة ، اضافة الى الزام القصابين بارتداء الملابس الطبية والكفوف و الحفاظ على نظافة المحال عبر استخدام المواد المعقمة.

بيان للوزارة ، تابعته كوردستان24 ، قال ان هذه التعليمات تأتي للقصابين والمواطنين ايضا اثناء ذبح المواشي و شراء اللحوم للوقاية من الحمى النزفية .

وشدد البيان على أهمية زيادة مستوى التنسيق بين مديريات الصحة ومديريات البيطرة حول رش المبيدات الطبية للحيوانات .

وكانت حكومة إقليم كوردستان ، خصصت في وقت سابق من مايو/أيار الماضي نحو 3 مليارات دينار لمواجهة مرض الحمى النزفية.

هذا فيما كان قد تم تسجيل عدد من حالات الاصابة المؤكدة بهذا المرض في إقليم كوردستان خلال الفترة القليلة الماضية.