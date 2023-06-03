‌رئيس إقليم كوردستان يشارك في مراسم تنصيب الرئيس التركي

أربيل (كوردستان24 ) - شارك رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم السبت 3 حزيران 2023، في العاصمة التركية أنقرة، إلى جانب عدد مشهود من رؤساء وزعماء الدول، في مراسم تنصيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبعد المراسم، شارك نيجيرفان بارزاني مع عدد من الضيوف رفيعي المستوى في مأدبة عشاء تلت أداء الرئيس أردوغان اليوم القسم أمام برلمان بلاده لدورة رئاسية ثانية.

وقالت وكالة الأناضول التركية إن 78 من الزعماء والمسؤولين الدوليين البارزين يعتزمون المشاركة في حفل تنصيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لولاية جديدة، اليوم السبت، في العاصمة أنقرة، بينهم 21 رئيس دولة، و13 رئيس وزراء، ورؤساء منظمات دولية.