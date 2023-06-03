سیاسة

وزير الخارجية السوري يصل بغداد في زيارةٍ رسمية

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فيصل المقداد
فيصل المقداد
سوریا فيصل المقداد سوريا العراق

أربيل (كوردستان 24)- وصل وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارةٍ رسمية تلبية لدعوة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية العراق فؤاد حسين.

وتهدف الزيارة لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين العراقيين بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة سبل تطويرها، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).

وكان في استقبال المقداد وكيل وزارة الخارجية العراقي، وكبار المسؤولين في وزارة الخارجية العراقية، وسفير سوريا في العراق.

ويرافق وزير الخارجية السوري خلال الزيارة، بعض المديرين في وزارة الخارجية والمغتربين.

 

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