سیاسة

أردوغان يعلن تشكيلته الوزارية الجديدة

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ترکیا تركيا

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن تشكيلته الوزارية الجديدة بعد فوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 28 مايو أيار الفائت.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أردوغان في قصر جنقايا بالعاصمة أنقرة.

وفيما يلي قائمة حكومة أردوغان الجديدة.

نائب الرئيس: جودت يلماز

وزير العدل: يلماز طونج

وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية: ماهي نور أوزدمير غوكطاش

وزير العمل والضمان الاجتماعي: وداد إشيق هان

وزير البيئة والتطوير العمراني والتغير المناخي: محمد أوزهسكي

وزير الخارجية: هاكان فيدان

وزير الطاقة والموارد الطبيعية: ألب أرسلان بيرقدار

وزير الشباب والرياضة: عثمان أشقين باك

وزير الخزانة والمالية: محمد شيمشك

وزير الداخلية: علي يرلي قايا

وزير الثقافة والسياحة: محمد نوري أرصوي

وزير التربية والتعليم: يوسف تكين

وزير الدفاع: يشار غولر

وزير الصحة: فخر الدين قوجة

وزير الصناعة والتكنولوجيا: محمد فاتح قاجر

وزير الزراعة والغابات: إبراهيم يوماقلي

وزير التجارة: عمر بولاط

وزير النقل والبنية التحتية: عبد القادر أورال أوغلو

يتبع..

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