رسالة عراقي لزوجته تتسبب بحبسه في الولايات المتحدة

أربيل (كوردستان 24)- قضت محكمةٌ أميركية بحبس مواطنٍ هولندي من أصلٍ عراقي مدة 5 سنوات، لحيازته أسلحةً نارية وذخائر، بشكلٍ غير شرعي.

وقالت وزارة العدل الأميركية، الجمعة، إن محكمة اتحادية في مدينة ديترويت، أصدرت في 31 أيار مايو الفائت، حكماً بحبس العراقي لمدة 5 سنوات، لحيازته أسلحة نارية وذخائر.

وكان المدان العراقي أرسل في يونيو حزيران 2021، رسالةً نصية إلى زوجته تحتوي على مقطع فيديو يهددها فيه بمسدس.

ولاحقاً، عثرت الشرطة في غرفة نوم العراقي على 6 أسلحة نارية وعلى مخازن ذخيرة وأكثر من 2600 طلقة.

وفي يناير كانون الثاني 2023، أقرَّ العراقي (43 عاماً) بأنه مذنب في محكمة اتحادية، لكونه مهاجر غير شرعي إلى الولايات المتحدة، ولحيازته أسلحة وذخائر.

وسبق أن اعتُقِل المدان في قضايا مختلفة، تضمنت الاعتداء والسرقة والعنف الأسري، وحيازة المخدرات، وتدمير الممتلكات، والسرقة، وفق بيان وزارة العدل الأميركية.

وسيُجرى ترحيل الشاب العراقي إلى هولندا عند انتهاء مدة عقوبته، وفقاً للبيان.