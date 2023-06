بمساعدة من نيجيرفان بارزاني.. نادية مراد تعلن تحرير 6 مختطفات إيزيديات من داعش

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت سفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة والحائزة على جائزة نوبل للسلام ناديا مراد، اليوم السبت، عن تحرير ست نساء إيزيديات كن محتجزات لدى داعش.

وكتبت نادية مراد على حسابها في تويتر: "بعد أسابيع من التحقيق، يسعدني للغاية أن أبلغكم أننا استطعنا تحرير ست نساء إيزيديات تم أسرهم من قبل داعش"، مبينة أن عملية التحرير تمت بـ "مساعدة رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني".

وأضافت "كانت النساء ما زلن أطفال ومراهقات عندما تم أسرهن لأول مرة في عام 2014"، مؤكدة أنه "تم إخراجهن وتهريبهن من العراق إلى سوريا".

وتابعت "جرى إنقاذهن صباح اليوم السبت، وإعادتهن إلى أربيل بهدف لم شملهن بعوائلهن فضلاً عن تقديم الدعم النفسي المطلوب".

After weeks of investigation, I am extremely heartened to report that we have rescued six more Yazidi women who were taken captive by ISIS.



