سیاسة

بمساعدة من نيجيرفان بارزاني.. نادية مراد تعلن تحرير 6 مختطفات إيزيديات من داعش

وأضافت "كانت النساء ما زلن أطفال ومراهقات عندما تم أسرهن لأول مرة في عام 2014".
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تحرير 6 مختطفات إيزيديات من داعش
تحرير 6 مختطفات إيزيديات من داعش
کوردستان ناديا مراد سفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة تحرير 6 مختطفات إيزيديات داعش

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت سفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة والحائزة على جائزة نوبل للسلام ناديا مراد، اليوم السبت، عن تحرير ست نساء إيزيديات كن محتجزات لدى داعش.

وكتبت نادية مراد على حسابها في تويتر: "بعد أسابيع من التحقيق، يسعدني للغاية أن أبلغكم أننا استطعنا تحرير ست نساء إيزيديات تم أسرهم من قبل داعش"، مبينة أن عملية التحرير تمت بـ "مساعدة رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني".

وأضافت "كانت النساء ما زلن أطفال ومراهقات عندما تم أسرهن لأول مرة في عام 2014"، مؤكدة أنه "تم إخراجهن وتهريبهن من العراق إلى سوريا".

وتابعت "جرى إنقاذهن صباح اليوم السبت، وإعادتهن إلى أربيل بهدف لم شملهن بعوائلهن فضلاً عن تقديم الدعم النفسي المطلوب".

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