هاكان فيدان وزيراً للخارجية في حكومة أردوغان

أربيل (كوردستان 24)- تسلم رئيس جهاز الاستخبارات التركي هاكان فيدان، حقيبة وزارة الخارجية في حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان الجديدة.

جاء ذلك في إعلان أردوغان تشكيلته الوزارية الجديدة، مساء السبت، بالعاصمة أنقرة.

وفيدان من مواليد العاصمة أنقرة سنة 1968، وتخرج في المدرسة الحربية بمدرسة اللغات في القوات البرية، وأكمل تعليمه الأكاديمي أثناء خدمته في الجيش التركي.

خلال مهمته في حلف شمال الأطلسي الناتو خارج تركيا، حصل فيدان على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والإدارية من جامعة ماريلاند.

كما حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه من جامعة بيلكنت بأنقرة قسم العلاقات الدولية.

توجه فيدان إلى الحياة الأكاديمية بعد خدمته في الجيش التركي، وألقى محاضرات في مجال العلاقات الدولية بجامعتي "حاجت تبه" و"بيلكنت" بأنقرة.

شغل فيدان مناصب مهمة في مجالات السياسة الخارجية والأمن على مختلف المستويات الحكومية.

ومن تلك المناصب، نائب وكيل الوزارة المسؤول عن السياسة الخارجية وقضايا الأمن في رئاسة الوزراء، وعضو في مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وممثل خاص لرئيس الوزراء، ونائب لرئيس جهاز الاستخبارات، وممثل خاص لرئيس الجمهورية، ورئيس لجهاز المخابرات طوال 13 عاماً منذ 2010.

فيدان متزوج ولديه 3 أبناء.

المصدر: وكالة الأناضول