القنصلية الفرنسية تدين اعتقال صحفي فرنسي في السليمانية والأسايش ترد

أربيل (كوردستان24)- أدانت القنصلية العامة الفرنسية في أربيل يوم السبت 3 حزيران 2023،، اعتقال صحفي فرنسي مع زميلة له في محافظة السليمانية، فيما ردت مؤسسة الاسايش على البيان.

وجاء في بيان للقنصلية، انها تدين "بأشد العبارات الاعتقال والسجن العشوائي لصحفي فرنسي وزميلة له في الثاني من شهر حزيران الجاري في مدينة السليمانية".

وشكرت القنصلية في البيان، السلطات التي ساهمت في معالجة القضية.

من جهتها قالت مؤسسة أسايش السليمانية يوم السبت، انه "بعد زيارة صحفي فرنسي يُدعى (بينوا بنيامين جوزيف) يوم 2 حزيران الجاري مع مترجمة الى منطقة ( كلالي ماوت) وتم تحذيرهما من قبل قوات الأسايش بأن المنطقة غير آمنة والطلب منهم مغادرة المكان".

واضاف البيان انه" بعد ذلك أصرا على البقاء وتم التعامل معهما من قبل قوات الاسايش باحترام و الطلب منهما مغادرة المكان حفاظا على حياتهما حيث كانت الطائرات المسيرة تحلق في سماء المنطقة".

وتابع البيان ان "قوات الاسايش تعاملت مع الصحفي باحترام و تم نقله الى داخل مدينة السليمانية وإبلاغ القنصلية الفرنسية بسلامة حياة مواطنهم".