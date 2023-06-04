سیاسة

الصحاف: تعاون عراقي سوري لضبط الحدود المشتركة ومنع تسلل الإرهابيين

author_image سوار أحمد
المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف
المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف
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أربيل (كوردستان24)- أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، اليوم الأحد، أن العراق وسوريا يسعيان إلى ضبط الحدود المشتركة ومنع تسلل الإرهابيين، مؤكدة موقف العراق من الأزمة السورية المتمثل بضرورة حلها سياسياً وليس عسكرياً.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الصحاف قوله، إن "العراق يدعم مسار تحقيق السلم الأهلي في سوريا وكل المفاوضات المتعلقة بهذا الشأن".

وأضاف، أن "العراق وسوريا يسعيان الى تعزيز الجهود الثنائية لضبط الحدود المشتركة ومنع تسلل الارهابيين وتبادل المعلومات الاستخباراتية لضمان امن واستقرار الحدود".

وأكد، أن "موقف العراق واضح ومبدئي من الأزمة السورية المتمثل بضرورة حلها سياسياً وليس عسكرياً".

وأشار إلى، أن "العراق يدعم مواصلة التشاور السياسي وتنسيق المواقف فيما يخص مختلف الاحداث على الساحة الإقليمية والدولية".

وأعلنت وزارة الخارجية، أمس السبت، وصول وزير الخارجية السوريّ فيصل المقداد والوفد المرافق له الى بغداد.

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