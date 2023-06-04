بعد 14 موسما مليئة بالألقاب.. كريم بنزيمة يرحل عن ريال مدريد

أربيل (كوردستان24)- أعلن ريال مدريد ثاني الدوري الإسباني لكرة القدم الأحد، أن قائده وهدافه الفرنسي كريم بنزيمة سيترك النادي في نهاية الموسم الجاري بعد 14 موسما في صفوفه.

وكتب ريال مدريد في بيان صدر قبل ساعات قليلة من المباراة الأخيرة في الدوري ضد ضيفه أتلتيك بلباو "اتفق ريال مدريد وقائده كريم بنزيمة على إنهاء فترة رائعة لا تنسى كلاعب لنادينا".

وسيترك بنزيمة البالغ من العمر 35 عاما والذي انضم الى ريال مدريد عام 2009 قادماً من ليون الفرنسي، بصمة لا تُمحى داخل النادي الملكي حيث توج معه بـ25 لقباً بينها خمسة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وفتح له التتويج الأخير بالمسابقة القارية العريقة العام الماضي الأبواب للظفر بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، وهي الأولى للاعب فرنسي منذ نجم النادي الملكي السابق زين الدين زيدان في عام 1998. وفقد النادي الملكي لقبه القاري هذا الموسم بخسارته امام مانشستر سيتي الانكليزي في نصف النهائي.

وبعدما لعب الدولي الفرنسي السابق لفترة طويلة في ظل النجم السابق للنادي الملكي الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، فرض نفسه كقوة هجومية بمجرد رحيله في صيف 2018.

يحتل المركز الثاني على لائحة أفضل الهدافين في تاريخ النادي الملكي برصيد 353 هدفا مقابل 450 هدفا لرونالدو الذي يدافع حاليا عن ألوان النصر السعودي.

وأوضح ريال مدريد في بيانه "مسيرة كريم بنزيمة في ريال مدريد كانت مثالاً للسلوك والاحتراف، ومثلت قيم نادينا. لقد حصل كريم بنزيمة على الحق في تقرير مستقبله"، في إشارة إلى أن كريم نفسه قرر عدم تمديد عقده.

وربطت وسائل إعلام إسبانية بنزيمة منذ أيام عدة بالانتقال الى المملكة العربية السعودية حيث تلقى عرضا مغريا لإنهاء مسيرته الاحترافية.

وكان بنزيمة أعلن الخميس خلال حفل تكريم اقامته صحيفة "ماركا" الرياضية على شرفه، تعليقا على الأخبار التي أشارت الى امكانية انتقاله الى صفوف اتحاد جدة بطل الدوري السعودي "لماذا أتحدث عن مستقبلي؟ أنا في مدريد. أولئك الذين يتحدثون (عن مستقبلي) يفعلون ذلك على الإنترنت، والحقيقة، ليست الإنترنت".

وتقرر مستقبل بنزيمة بعد ثلاثة أيام فقط من هذا التصريح.

وأعلن ريال مدريد أنه سينظم ظهر الثلاثاء تكريما للاعبه بحضور رئيس النادي فلورنتينو بيريس.