المقداد: نسعى لحل المشكلات المتعلقة بالإرهاب وعلاقاتنا مع العراق "استراتيجية"

أربيل (كوردستان24)- قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، اليوم الأحد 4 حزيران 2023، ان بلاده تتطلع للعمل المشترك مع العراق في مجال مكافحة التنظيمات الإرهابية بما يؤدي إلى تعزيز السيادة بين البلدين، مؤكدا ان العلاقات بين دمشق وبغداد "استراتيجية".

وقال المقداد في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره العراقي فؤاد حسين في بغداد، "نحن نؤمن بالتنسيق السياسي والعسكري والاقتصادي".

وأضاف "نشدد على إنهاء الاحتلالات التي نواجهها خاصة في الوجود الإرهابي في الشمال الغربي في سوريا وتحديدا بمحافظة أدلب المتمثلة بتنظيم داعش وجبهة النصرة والتنظيمات الأخرى، وفي الجانب الشمال الشرقي".

وأضاف "نحن نريد حل هذه المشاكل بما يؤدي إلى احترام، وتعزيز سيادة البلدين الشقيقين"، مردفا بالقول إن "هذه السيادة يجب أن نحرص عليها لأن ما يؤذي سوريا يؤذي العراق والعكس صحيح أيضا".

وأكد المقداد أن العلاقات مع العراق استراتيجية في مختلف المجالات.

من جانبه أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، عن التنسيق والتعاون مع سوريا لمحاربة تجارة المخدرات، مشيرا الى انه من المؤمل العمل مع الدول المحيطة ايضا بهذا الشأن.

وبين حسين، أن "موقف العراق ثابت في دعم الشعب السوري، فضلاً عن عمق العلاقات المشتركة بين البلدين".

ووصل وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارةٍ رسمية تلبية لدعوة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية العراق فؤاد حسين.

وتهدف الزيارة لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين العراقيين بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة سبل تطويرها، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).

وتأتي هذه الزيارة فيما بدأ الرئيس السوري بشار الأسد بالعودة تدريجياً إلى الساحة الإقليمية بعد أكثر من عقد من العزلة.