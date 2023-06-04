مسرور بارزاني: سنفي بوعودنا بمستقبل رقمي وكوردستان اقوى

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 4 حزيران 2023، ان التشكيلة الحكومية التاسعة، ستفي بوعودها في مستقبل رقمي للإقليم، وبإقليم كوردستان أقوى.

وجاءت تصريحات رئيس الإقليم مسرور بارزاني، على حسابه في موقع تويتر، عقب اعلان حكومة الإقليم بوابة الكترونية.

وأعلنت حكومة إقليم كوردستان اليوم الأحد، البوابة الإلكترونية، بهدف رقمنة عملية تسجيل الشركات وتسهيل وتقليل العبء المالي وتسريع معالجة الأعمال التجارية.

وقال مدير عام تسجيل الشركات في إقليم كوردستان بلند محمد في مؤتمر صحفي، إن "هذا النظام الجديد يوفر خدمة تسجيل الشركات بشكل الكتروني اضافة الى خفض رسوم التسجيل، حيث كانت تبلغ في الماضي 3 ملايين دينار عراقي بينما نبلغ الآن مع اتباع هذا النظام 50 الف دينار فقط وتبلغ الكلفة الاجمالية لتسجيل الشركة و الاسم التجاري نحو 100 دولار فقط".

وأفادت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة الإقليم، إنه من خلال هذا النظام الجديد، يمكن بسهولة وسرعة وأمان تقديم طلبات تسجيل الأعمال في أي وقت ومن أي مكان، حيث ستمنح هذه العملية لكل شركة مسجلة "رقم وحدة فريد" لتسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية الأخرى.

ويتمتع هذا النظام الجديد بالعديد من المزايا، حيث لم يعد يستغرق الكثير من الوقت والتكلفة، وبات أرخص بنسبة 80 بالمئة من ذي قبل ناهيك عن اتمام العملية برمتها خلال 24 ساعة.

ويمكن لمقدم الطلب أيضا التحقق من اسمه التجاري من خلال عملية البحث عبر الإنترنت، حتى لا يتمكن أي شخص آخر من تسجيل شركة بنفس الاسم في إقليم كوردستان.