حكم بإعدام 6 مدانين بقضية اغتيال العقيد هاوكار الجاف في اربيل

أربيل (كوردستان24)- أصدرت محكمة أربيل اليوم الأحد 4 حزيران 2023، حكماً بالإعدام بحق ستة أشخاص بعد إدانتهم في قضية اغتيال العقيد في جهاز مكافحة الارهاب التابع للاتحاد الوطني، هاوكار الجاف، الذي اغتيل في أربيل.

وقال شقيق العقيد المغدور، محمد الجاف للصحفيين، ان "محكمة اربيل حكمت اليوم غيابيا بالإعدام على ستة مدانين في قضية اغتيال العقيد هاوكار.

وأوضح ان "الحكم الغيابي تضمن الأشخاص الذين شاركوا بشكل مباشر في عملية الاغتيال، فيما ستقوم المحكمة بالبت في قضية المتهمين الآخرين في الـ 8 من حزيران الجاري ".

ووجه محمد الجاف الشكر لرئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وللقوات الأمنية في إقليم كوردستان.

وتم اغتيال العقيد هاوكار الجاف، في السابع من شهر تشرين الأول من العام 2022 في مدينة اربيل بعد تفجير سيارته بعبوتين لاصقتين اثناء قيادة السيارة برفقة أُسرته.