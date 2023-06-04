من البرلمان البلجيكي إلى منصبٍ سيادي.. من هي الوزيرة الوحيدة في حكومة أردوغان؟

أربيل (كوردستان 24)- تُعدُّ وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية في حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المرأة الوحيدة بين 18 وزيراً.

فمن هي كوكطاش؟

وُلِدت ماهينور أوزدمير كوكطاش، عام 1982 بمنطقة شايربيك في بروكسل، تحمل الجنسية البلجيكية، ومن هناك دخلت معترك السياسة حتى أصبحت نائبة في البرلمان.

حصلت على شهادة عليا في العلوم السياسية والإدارة العامة من جامعة بروكسل، والتحقت مبكراً بالعمل السياسي في بلجيكا.

انخرطت كوكطاش في حزب “الإنساني الديمقراطي” البلجيكي، ومنه دخلت البرلمان، كأول محجبة في هذه الهيئة التشريعية.

لكن الحزب فصلها من صفوفه عام 2015، جراء نفيها وجود مذبحة بحق الأرمن في عهد الدولة العثمانية.

كانت هذه الحادثة بداية صعود أسمها في بلدها الأصل، حيث اختيرت عام 2020 سفيرة لتركيا في الجزائر.

وهو المنصب الذي ظلت تشغله حتى تعيينها وزيرة في الحكومة الجديدة.

تتقن كوكطاش اللغة الإنجليزية والهولندية والفرنسية والتركية، وهو ما مكنها من التواصل مع الجاليات في بروكسل، قبل الانتقال للعمل بالجزائر.

الوزيرة الجديدة متزوجة منذ 2010 من رحمي كوكطاش، القيادي في حزب العدالة والتنمية الذي يترأسه رجب طيب أردوغان.