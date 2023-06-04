سیاسة

من البرلمان البلجيكي إلى منصبٍ سيادي.. من هي الوزيرة الوحيدة في حكومة أردوغان؟

فصلها حزب “الإنساني الديمقراطي” البلجيكي من صفوفه عام 2015، جراء نفيها وجود مذبحة بحق الأرمن في عهد الدولة العثمانية
author_image Kurdistan24 اربیل
ماهينور أوزدمير كوكطاش
ماهينور أوزدمير كوكطاش
ترکیا ماهينور أوزدمير كوكطاش الحكومة التركية

أربيل (كوردستان 24)- تُعدُّ وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية في حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المرأة الوحيدة بين 18 وزيراً.

فمن هي كوكطاش؟

وُلِدت ماهينور أوزدمير كوكطاش، عام 1982 بمنطقة شايربيك في بروكسل، تحمل الجنسية البلجيكية، ومن هناك دخلت معترك السياسة حتى أصبحت نائبة في البرلمان.

حصلت على شهادة عليا في العلوم السياسية والإدارة العامة من جامعة بروكسل، والتحقت مبكراً بالعمل السياسي في بلجيكا.

انخرطت كوكطاش في حزب “الإنساني الديمقراطي” البلجيكي، ومنه دخلت البرلمان، كأول محجبة في هذه الهيئة التشريعية.

لكن الحزب فصلها من صفوفه عام 2015، جراء نفيها وجود مذبحة بحق الأرمن في عهد الدولة العثمانية.

كانت هذه الحادثة بداية صعود أسمها في بلدها الأصل، حيث اختيرت عام 2020 سفيرة لتركيا في الجزائر.

وهو المنصب الذي ظلت تشغله حتى تعيينها وزيرة في الحكومة الجديدة.

تتقن كوكطاش اللغة الإنجليزية والهولندية والفرنسية والتركية، وهو ما مكنها من التواصل مع الجاليات في بروكسل، قبل الانتقال للعمل بالجزائر.

الوزيرة الجديدة متزوجة منذ 2010 من رحمي كوكطاش، القيادي في حزب العدالة والتنمية الذي يترأسه رجب طيب أردوغان.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف